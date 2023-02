Belinda Bencic cuntanscha il final al turnier WTA-500 ad Abu Dhabi. La Svizra ch'è il numer 2 dal turnier batta Beatriz Haddad Maia da la Brasilia cun 6:2 e 6:3. Igl è il 17avel final da WTA per la Svizra. Bencic ha fatg quatter ass, ha be gì da dustar ina balla da break e gudignà suenter be ina ura e mez.

Teichmann out

La giugadra da tennis Jil Teichmann ha manchentà da sa qualifitgar per il quartfinal dal turnier. La Svizra perda en l'otgavelfinal cunter il numer 8 dal mund, la Russa Daria Kasátkina cun 6:1, 0:6 e 2:6. Uschia resta Belinda Bencic la suletta Svizra en il turnier.