A Sofia en la Bulgaria ha il Svizzer battì en il final il Danais Holger Rune en 101 minutas cun 6:4 e 7:6. Per l'emprima victoria d'in turnier dad ATP survegn Hüsler 81'310 euros. Glindesdi vegn el a far in sigl enavant en il ranking d’ATP, davent da plaz 95 sin 64. Uschia dastga el sa participar al proxim Australian Open.

Igl è era sta l'emprima giada che Marc-Andrea Hüsler ha cuntanschì in final dad in turnier dad ATP. En il mezfinal ha el battì il Talian Lorenzo Musetti en 2 sets cun 7:6 e 7:5.