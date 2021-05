La giugadra da tennis svizra Jil Teichmann gudogna per la segunda giada en sia carriera cunter ina adversaria or dals top tschintg. A Madrid ha la Svizra da 23 onns battì l'Ucranaisa Jelina Switólina en trais sets cun 2:6, 6:4 e 7:6. Quai suenter ch'ella è mitschada da sis ballas da matsch. Igl è stà l'emprim gieu da la Svizra suenter bun in mais pausa pervi d'ina blessura.

En la segunda runda frunta Jil Teichmann uss u sin la Spagnola Paula Badosa u sin Barbora Krejcikova da la Tschechia. L'ultim gieu cunter la Spagnola è stà quel a Miami avant in mais nua che Jil Teichmann era sa blessada ed ha stuì dar si. Cunter Berbora Krejcikova ha la giugadra svizra pers l'ultim gieu a Dubai, be gist insaquants dis avant sia blessura.