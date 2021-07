La giugadra da tennis svizra, Timea Bacsinszky sa retira per immediat, en la vegliadetgna da 32 onns. Quai ha ella communitgà sin ses chanal dad Instagram. Ella è duas giadas vegnida en il mezfinal dal French-Open. Plinavant ha l'anteriura numra 9 dal mund er gudagnà la medaglia d'argient a gieus olimpics en il dubel, il 2016 cun Martina Hingis.

Sia ultima partida en la WTA ha Batschinsky dà il settember dal 2019. Silsuenter ha ella giu problems cun il dies – cura ch'ella fiss stada pronta per il comeback è vegnì la pandemia da corona. Sia carriera en il tennis saja stada la pli biala scola per la vita, uschia Bacsinszky. Ella saja loscha sin quai ch'ella haja cuntanschnì en sia carriera, uss saja dentant temp per in nov chapitel.