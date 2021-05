Per la terza giada en l’istorgia promova il HC Ajoie en la pli auta liga da hockey svizra. Ajoie ha gudagnà la sisavla partida da final encunter Kloten en la prolungaziun e decida la seria cun 4:2 victorias.

La seria da final en la Swiss League tranter Ajoie e Kloten è stada ina seria da siemi. Las daos meglras equipas da la Swiss League han cumbatti en il final per il titel e la promoziun en la National League. Kloten e segir stà l’equipa favurisada en quest final. La squadra da Turitg vuleva per tut pretsch puspè turnar en la National League. Perquai han ins investi bler en l’equipa.

Suenter che omaduas equipas avevan terminà la qualificaziun sin las emprimas duas plazzas, n'han ellas gì nagina fadia en las emprimas duas rundas da playoff. Kloten ed Ajoie han gudagnà las serias da quart final e mezfinal senza problems. Ed era il final era ina chaussa fitg egualisada. Fin tar il «break» dad Ajoie il glindesdi passà. Dapi lura ha Ajoie gì il puck da matsch sin il bastun e l’equipa dal Giura ha nizzegià questa occasiun gia en l’emprima partida.

Decisiun en la prolungaziun

Er la sisavla partida da final tranter questas duas equipas era ditg egualisada. La finala ha la prolungaziun decis davart il titel e la promoziun. Matthias Joggi dal HC Ajoie ha fatg en la 72avla minuta tut cler e procurà per il gol decisiv. Ajoie ha gudagnà il gieu cun 5:4 e la seria da final cun 4:2. Il HC Ajoie dastga uss far per la terza giada en sia istorgia il pass en la pli auta liga da hockey svizra, en la National League.