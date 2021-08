Dal Giapun ha quai passatemp chattà la via era tar nus.

Il pled karaoke (カラオケ) sa cumpona dals dus pleds ‘kara’ (空) che munta tant sco ‘vid’ ed il pled ‘oke’ ch’è la versiun curta da orchester (オーケストラ). ‘Orchester vid’ fa allusiun al fatg che la musica è mo instrumentala. Il text e la melodia vegn chantada dal preschent, quai en la quala ch’els suondan il text da la chanzun che vegn mussà sincron a la musica sin il monitur ni vegn projectà.

Idea dal 1971

Inventà il karaoke ha Inoue Daisuke avant precis 50 onns. El era da quest temp battarist e manager dad ina band che accumpagnava en las bars ils osps che vulevan chantar. Cura ch'in da lez leva era pudair chantar sin viadi da fatschenta cun la band ha Inoue dà ad el ina cassetta cun l’accumpagnament. Pli tard ha el lura sviluppà or da quell'idea la maschina da karaoke e dà a fit quellas a bars en las citads grondas dal Giapun.

Legenda: Avant 50 onns ha Inoue Daisuke gì l'idea per la maschina da karaoke. Malgrà la gronda popularitad n'è el betg daventà ritgs. El n'aveva betg laschà patentar sia invenziun. Keystone

I na duvrava uschia nagina band pli, mintga bar pudeva porscher als osps la pussaivladad da chantar cun accumpagnament. E cun ils onns èn quellas maschinas daventadas pli e pli popularas. Oz chatt'ins per exempel a Tokio en bunamain mintga via in local da karaoke.