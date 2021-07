audio Bruno Diethelm, il trenader naziunal da mtb, mira cun optimissem vers Tokio 03:26 min, Actualitad dals 20.07.2021. laschar ir. Durada: 03:26 minutas.

Bruno Diethelm è ina persuna ruassaivla, cun omadus pes giun plaun e che chapescha e tracta ils atlets sco ses agen figl. El è in trenader che sa, da tge ch’el tschantscha e cun in’experientscha enorma. Suenter ch’el ha gidà Nino Schurter a daventar campiun olimpic il 2016 a Rio, vul el repeter quest success a Tokio.

Jau ma legrel fitg sin las cursas da mountainbike, er senza fans ed aspectaturs. Vid las cursas sezzas na mida quai nagut.

Il trenader naziunal Bruno Diethelm è da buna speranza che tut vegn bun a Tokio. Per l’ina saja il percurs sco fatg per ils mountainbikers svizzers, per l’autra haja el cun Nino Schurter e Mathias Flückiger gist dus trumfs, dus gronds candidats da medaglia.