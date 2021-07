Nino Schurter vul realisar a Tokio il siemi d’ina quarta medaglia olimpica. Per quai sto tut constar: la furma dal di, l’entir conturn e principalmain era il material. Per quel è Yanick Gyger responsabel.

audio Yanick «the mechanic» Gyger prepara dapi onns ils mountainbikes da Nino Schurter 04:31 min, Actualitad dals 21.07.2021. laschar ir. Durada: 04:31 minutas.

Yanick Gyger è dapi passa 8 onns il mecanist da Nino Schurter. El ha surpiglià quest post suenter che l’anteriur mecanist Erwin Wildhaber era sa disgrazià mortalmain en ils culms la fin dal 2012. Cun Gyger ha Schurter puspè survegnì in top mecanist, in che vala il mument sco in dals megliers en la scena da mountainbike.

Nus avain insatge en il zuppà ch’jau na dastga e less era betg tradir. Ma Nino Schurter po sa legrar sin in cool bike a Tokio.

Sco l’atlet prestan er ils mecanists prestaziuns extraordinarias. Els èn dentant savens en la sumbriva dal success. Il grond stress spetga mintgamai avant la cursa. Lura ha Yanick Gyger da preparar il mountainbike e controllar mintga detagl. Era durant la cursa è «Yanick the mechanic», sco el vegn savens numnà, en acziun. Lura sa mova Gyger en la zona tecnica. En il cas che Nino Schurter avess in defect durant la cursa, sto er il mecanist esser semtgà e dar gas cun pinar il mountainbike – saja quai cun midar ina roda u pinar la chadaina.

Nus discurrin entaifer l’entir team, tge material che fa senn, e tgenin betg. Il davos pled ha però Nino Schurter.

En vista a la cursa olimpica vegn Yanick Gyger a far tut il pussaivel per pudair trametter ses atlet a la partenza cun il meglier material pussibel, quai che pretenda lavur en perfecziun e bleras sururas. E cura che la cursa è a fin, va la lavur vinavant. Lura ha il mecanist da schubregiar e struvegiar vi dal bike. E quai gia cun il focus sin la proxima cursa.