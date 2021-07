Gia avant 200 onns viveva passa in milliun persunas en la citad da Tokio. Ella era cun quai gia lura la pli gronda citad dal mund. Oz dumbra la regiun metropolitana da Tokio tranter 35 e 40 milliuns abitants, prest in quart da la populaziun dal Giapun. E quai sin ina surfatsch ch’è strusch dubel uschè gonda sco il Grischun.

Avant circa 550 onns era quai anc tut auter. Lura era Tokio, u meglier ditg Edo, sco il lieu aveva num, vegnì funda. Betg bler dapli che in chastè ed in per chasas a la sbuccada dals flums Hirakawa e Sumida. Sch’ins guarda oz sin la citad lura tanschan ils bajetgs enfin prest l’orizont. Bajetgs marcants èn il Tokyo Tower che sumeglia la Tur d’Eiffel ed il Tokyo Sky Tree, cun 635 meters il segund aut bajetg dal mund.

audio Tokio è la citad da cuntrasts 05:25 min, Actualitad dals 27.07.2021. laschar ir. Durada: 05:25 minutas.

Citad dals extrems ...

Paraids da reclama che glischan en tut las colurs, bars da karaoke e saluns da gieus da video ch’ins auda gia da lunsch e staziuns da metro fullanadas. En quests muments sa dumondan ins schon co quai po funcziunar, uschè blera glieud sin uschè pitschen spazi. Ma apparentamain funcziunescha quai. Segir era pervia da la mentalitad da las Giapunaisas e dals Giapunais, il senn per la cuminanza gioga anc oz ina rolla impurtanta en lur societad.

Bildergalerie

1 / 3 Legenda: Neon e reclamas Illumineschan la notg – las vias cun lur numerusas reclamas a Akihabara. Adrian Camartin 2 / 3 Legenda: Tokyo Skytree Il segund aut dal mund – il Tokyo Skytree dumbra 635 m. Adrian Camartin 3 / 3 Legenda: Oasa da ruassaivladad In'oasa en la hectica da la megacitad – l'entrada al parc cun il sanctuari da Meiji. Adrian Camartin

... e dals cuntrasts

Mo la chapitala dal Giapun ha era anc ina autra vart, main hectica e moderna. E quest mund po esser be entginas staziuns da metro davent. Quartiers cun chasas pitschnas da duas auzadas, stizuns pitschnas e lingias d’electricitad e da telefon che traversan las vias stretgas. Qua n’han ins betg pli il sentiment dad esser en la pli gronda metropola dal mund. Tokio porscha dapertut talas oasas cun parcs idillics nua ch’ins chatta tempels e sanctuaris intgantads nua ch’ins po sa revegnir da la hectica che regia en tschellas parts da la citad.