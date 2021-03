Legenda: Daniela Ryf en acziun (maletg d'archiv). Keystone

Daniela Ryf ha duvrà per ils 1,9 kilometers nudar, 90 kilometers ir cun il velo e 21,1 kilometers currer – 3 uras, 56 minutas e 54 secundas. Quai è in nov record per quest traject. Ed i ha schizunt dà ina victoria dubla per la Svizra a Dubai. Cun 5 minutas retard è Imogen Simmonds vegnida segunda. Tar ils umens è il Svizzer Andrea Salvisberg vegnì quart – cun in temp da 3 uras, 34 minutas e 5 secundas. Gudagnà ha il Danais Daniel Baekkegard.