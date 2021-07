Sisavel plaz per Nicola Spirig

En il triatlon è la Svizra Nicola Spirig vegnida sisavla cun in retard da 2:29 minutas. Ella ha cun quai segirà in diplom a sia 5avla participaziun a gieus olimpics.- La medaglia d’aur da Tokio è ida a Flora Duffy da las Bermudas. I sa tracta da l'emprima medaglia d'aur a gieus olimpics per il stadi insular insumma. Argient ha gudagnà la Brita Georgia Taylor-Brown e bronz aè ì a l’Americana Katie Zaferes.

Spirig ha 39 onns ed è mamma da trais uffants. Il 2012 aveva ella gudagnà aur a Londra, il 2016 argient a Rio de Janeiro. Gia tar ses emprims gieus olimpics il 2008 a Peking è ella vegnida sisavla ed ha gudagnà in diplom olimpic. Spirig è uschia sa qualifitgada quatter giadas en seria a gieus olimpics tranter ils top 6.