En ils quart-finals dals playoffs da la liga naziunala A ha Alligator Malans gudagnà a chasa la tschintgavla partida cunter Rychenberg Winterthur – quai cun 8:4. Uss maina il club Grischun en la seria best of seven cun 3:2. La proxima partida è sonda che vegn.

Ord l'archiv:

La sonda aveva Malans pers il quart duel ordaifer cunter Rychenberg, quai cun 5:4 suenter trair penaltis.