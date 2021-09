In club da ballape dovra en sias retschas in arbiter. N'è quai betg il cass, vegn il club baud ni tard exclus dal campiunadi. Quai la regla. E quai scenari ha schmanatschà al club sursilvan da 5avla liga, l'Uniun Sportiva Rueun. La varianta da surpigliar in arbiter dad in auter club ch'era en sa sez sin buna via ha fatg naufragi pervia da tests da cundiziun che l'um da 60 onns n'ha betg dumagnà. Sur plirs chantuns e quasi per schabetg ha il club udì dad Amir Mohebbi. In giuven asilant ch'è arrivà avant 5 onns da l'Iran en Svizra, a Cuira. En sia patria giugava el ballape. Ed era sche Amir n'enconuscha betg il club da Rueun e ses giugadurs ha el mussà interess da far tras il club la scolaziun d'arbiter. Ins era da buna speranza che quai grategi.

Primavaira era el annunzià per ils curs da l'Associaziun da ballape da la Svizra orientala OFV. Cunquai che quels èn en il Principadi dal Liechtenstein n'ha Amir Mohebbi betg pudì far els. Cun il status d'asilant en Svizra, ir sur cunfin, chaussa na pussaivla. Dentant eri stad e l'US Rueun ha gugent u navidas stuì far patratgs davart il scenari ch'il nov campiunadi da ballape cumenza senza il club ch'ha ina lunga tradiziun (fundà l'onn 1948).

Suenter blers contacts e telefons ha l'Associaziun da ballape da la Svizra orientala mussà chapientscha per la situaziun dals da Rueun e lur arbiter-asilant. Amir Mohebbi ha pudì ir a Turitg e far la scolaziun d'arbiter tar l'Associaziun da ballape turitgaisa. Quella ha el entant dumagnà e terminà e l'ultima fin d'emna ha el gì premiera. El ha tschivlà ses emprim gieu. In dals C-juniors a Schluein.