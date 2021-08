A partir da quest mardi è raiver part dals gieus olimpics da stad sco ina da en tut tschintg novs sports dasper baseball/balla loma, carate, skateboard e surfar sin l'aissa.

Trais disciplinas

Speed: raver tenor sveltezza

Lead: raiver tenor grad da difficultad

Bouldrar: raiver liber (senza suga) sin ina sort crappun

A la fin vegnan dumbrads ils resultads da tut las trais disciplinas – i va per la cumbinaziun. I cumbattan mintgamai 20 atletas e 20 atlets per las medaglias. Per la Svizra è mo ina rampignadra, numnadamain Petra Klingler da la partida.

Corsin Andreoli è fascinà dal raiver

Corsin Andreoli da Vignon persequitescha cun gronda tensiun tge che las atletas ed ils atlets prestan a Tokio. Il giuven lumnezian che fa part al cader A dals juniors sut 16 onns è fascinà dal sport da raiver. Cun tschintg onns ha el cumenzà cun quest sport. Actualmain trenescha el fin a sis giadas l’emna – quai cun la finamira, da far part ina giada ad in campiunadi europeic.