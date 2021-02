Il gieu a chasa cunter Bayer Leverkusen aveva YB gudagnà cun 4:3. E la gievgia saira hai dà ina segunda victoria per ils Bernais: Ordaifer gudognan els il gieu da return cunter il club da la Bundesliga cun 2:0.

Jordan Siebatcheu ha profità en la 48avla minuta d’in blackout dal goli da Bayer, Niklas Lomb. Quel ha laschà crudar la balla suenter ina flanca da Meschack Elia. E curt avant la fin ha Christian Fassnacht nizzegià in conter per marcar il segund gol per YB.

Cunter Bayer Leverkusen ha la squadra dal trenader Gerardo Seaone mussà in bun e disciplinà gieu davostiers. Uschia ha il goli da YB David von Ballmoos mo stuì intervegnir paucas giadas. Per l'emprima giada èsi uschia gartegià als Young Boys da terminar ina runda da k.o. en la Europa League cun success.

04:15 video YB sa qalifitgescha per ils otgavelfinals Or da Sport-Clip dals 25.02.2021. laschar ir

Proxim adversari

Tgi che vegn ad esser il proxim adversari en l'otgavelfinal, sa mussa il venderdi. Da mezdi vegn tratg la sort, per fixar las partidas da la proxima runda. Ils otgavelfinals èn ils 11 ed ils 18 da mars.