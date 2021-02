Il punct culminant da la stagiun da biatlon è il campiunadi mundial dals 9 fin ils 21 da favrer a Pokljuka. Igl è l’emprima giada dapi 20 onns ch’i vegn puspè cumbattì per medaglias en questa auta planira alpina en il nord-vest da la Slovenia.

A la partenza a Pokljuka van er tschintg biatletas e tschintg biatlets svizzers, tranter quels Selina Gasparin, Elisa Gasparin, Aita Gasparin, Irene Cadurisch e Serafin Wiestner dal Grischun.

Jau sun optimist che nus vegnin ad avair in bun campiunadi mundial.

Il grond trumf svizzer è dentant Benjamin Weger, il Vallesan ch’è dacurt vegnì terz en la cursa da la cuppa mundiala cun partenza en massa ad Oberhof en Germania.

Legenda: Aita Gasparin aveva procurà per ils megliers resultats svizzers al davos campiunadi mundial il 2020 ad Antholz. Keystone

Bunas regurdientschas

Vid Pokljuka ha l’equipa svizra da biatlon bunas regurdientschas. Il december 2018 han gist duas biatletas svizras e dus biatlets svizzers pudì scriver istorgia en la Slovenia. Elisa Gasparin, Lenä Häcki, Benjamin Weger e Jeremy Finello eran vegnids segunds en la staffetta maschedada ed han uschia procurà per l’emprim plaz da podest insumma en ina staffetta da la cuppa mundiala. Otg onns avant aveva Benjamin Weger sco segund en ina cursa singula cuntanschì ses emprim plaz da podest.

Biatletas e biatlets svizzers al campiunadi mundial a Pokljuka:

Ina medaglia fiss ina surpraisa

Vul l’equipa svizra turnar a chasa cun ina medaglia, i fiss l’emprima insumma ad in campiunadi mundial, dovri in exploit. Enfin ussa n’èsi numnadamain betg ì sco giavischà en questa stagiun, cun pitschnas excepziuns. Principal las biatletas han trumpà e savens disditg en il stan da sajettar. A Pokljuka vul l’entira equipa mussar ina reacziun, tranter auter er Aita Gasparin ch’è stada al davos campiunadi mundial avant in onn ad Antholz la gronda figura cun trais plazs sut las top 10.

Legenda: Serafin Wiestner (30 onns) da Trin-Mulin. Keystone

Nagina festa da biatlon

Avant la pandemia da corona quintava Pokljuka cun bun 135’000 fans en il stadion da biatlon ed a l’ur da la loipa. Quest campiunadi mundial avess gì da daventar il pli grond event da sport enfin ussa en la Slovenia. Pervia da la situaziun da corona sto uss dentant vegnir cumbattì per medaglias senza public ed avant tribunas vitas.

