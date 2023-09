En la BCF Arena a Fribourg han las HCD Ladies stuì ceder a las Friburgaisas. Il sulet gol per Tavau ha fatg Leah Marino en la 45avla minuta. Quai suenter avair pers ils emprims dus terzs cun 0:2 e 0:1. Uschia ch'il resultat final munta a 1:3 encunter las giugadras dal HC Fribourg-Gottéron.

Per las HCD Ladies èsi stà il terz gieu da la Women’s League. Cumenzà ha la stagiun cun ina terrada encunter Ambri-Piotta. En il segund gieu hai dà ina victoria encunter las dunnas dal SC Berna. Cun Fribourg-Gottéron ha spetgà in'equipa che ha gì ina partenza fitg mala en la nova stagiun. En lur sulet gieu fin qua han las dunnas da Fribourg gist pers cun 1:12 encunter Berna.

Legenda: HCD Ladies

Squadra nova, ma betg dal tuttafatg

Il HCD ha surprendì la licenza per dar en questa liga dal HC Thurgau Ladies. Bleras giugadras han uschia fatg midada dal HC Thurgau tar l’equipa da dunnas dal HCD. Sco avant in per onns tar ils umens è la figlia da Marc Gianola, Julina Gianola la capitana da l’equipa. Ella porta sco ses bab perfin il tricot cun il numer tschintg.

La stagiun passada aveva l’equipa antecessura dal HC Davos Ladies terminà il campiunadi sin plazza trais. Durant la nova stagiun vul l’equipa cumbatter per il titel.