Victoria per Gremaud – discletg per Giulia Tanno

Legenda: Mathilde Grimaud. SRF

La skiunza da freestyle svizra, Mathilde Gremaud ha gudagnà aur en l'emprima concurrenza dals X Games ad Aspen, il Big Air. Per la giuvna da 20 onns è quai gia la terza giada ch'ella gudogna aur en il Big Air dals X-Games.

Gremaud ha gudagnà, malgrà ina greva cupitgada tar l'emprima emprova da far in Double Cork fourteen-forty, in salto dubel cun 4 rotaziuns enturn l'atgna axa dal corp. Tar la segunda emprova è quai lura grategià. Sco emprima dunna insumma ha la Fribugaisa dumagnà il sigl en ina concurrenza da la cuppa mundiala.

Grond discletg per Giulia Tanno

Per la Grischuna Giulia Tanno èn ils X-Games percunter stads a fin avant ch'els han cumenzà. En il trenament da venderdi ha ella rut l'oss dal bratsch sura.