Ragettli va per la proxima medaglia d'aur svizra

Il freeskier da Flem Andri Ragettli gudogna aur en il Big Air ad Aspen/Colorado. Cun 94.00 puncts ha Ragettli fatg la cursa cunter ses concurrents, il franzos Antoine Adelisse e l'American Alex Hall.

5avla medaglia per Ragettli ad X-Games

Il crap da fundament per la victoria ha il Sursilvan da 22 onns mess en las emprimas trais da sis emprovas. Ses «Triple Cork 1080» ch'el ha per l'emprima giada mussà ad ina concurrenza ha survegnì 48,00 puncts – la valitaziun maximala dal di. Per Ragettli èsi la 5avla medaglia ad X-Games, la segunda dad aur suenter la victoria en il slopestyle a Hafjell en la Norvegia il mars passà.

En il slopestyle da las dunnas èn las duas Svizras Mathilde Gremaud e Sarah Hoefflin vegnidas quarta e 5avla. La sonda aveva Gremaud anc gudagnà la medaglia d'aur en il Big Air.