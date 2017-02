Donald Trump: Mintga suttascripziun è ina show

Oz, 6:21

Nadja Cadonau

Il nov president dals Stadis Unids regia il mument surtut per decret. Quai di James Davis, professer per scienzias politicas a l'universitad da Son Gagl. Atgnamain nagut extraordinari per in president american. Tipic Trump saja dentan la show vitiers.