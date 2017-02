Grischun refusa iniziativa RASA

La regenza ha prendì posiziun tar la cuntraproposta dal cussegl federal tar l'iniziativa dal pievel «Mitschar ord la via tschocca! Nus renunziain a la reintroducziun da contingents d'immigraziun» (RASA = Raus aus der Sackgasse). Las duas propostas da la regenza svizra na schlian betg il conflict.

Cun l'iniziativa RASA vegni proponì da puspè stritgar las disposiziuns davart l'immigraziun tenor l'iniziativa dal pievel «Cunter l'immigraziun da massa» or da la constituziun federala. Il cussegl federal refusa l'iniziativa RASA ed è s'exprimì per ina cuntraproposta directa. Per quest intent propona el duas variantas.

La regenza grischuna refusa dentant questas duas variantas. Ina cuntraproposta raschunaivla stuess cumplettar las disposiziuns davart l'immigraziun uschia, ch'il legislatur po er realisar la regulaziun da l'immigraziun en moda raschunaivla e senza chaschunar conflicts cun la Cunvegna davart la libra circulaziun da persunas cun la UE. Quai scriva la regenza en sia posiziun.

Ina cuntraproposta stuess prevair mesiras che mobiliseschan pli fitg il potenzial da forzas da lavur indigenas e che reduceschan pia il squitsch d'immigraziun. Cunzunt en il turissem ed en la branscha da construcziun, ma er en l'agricultura dovra il chantun Grischun lavurantas e lavurants esters. Lavurantas e lavurants indigens n'hai insumma betg u betg avunda per quests secturs.

