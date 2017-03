Sentiment da segirezza contra fatgs

Il sentiment da segirtad tar la populaziun è sa pegiurà – il dumber da delicts però è sa reducì. Plinavant sclerescha la polizia dapli delicts. E tuttina sa sentan ils Svizzers ed ils Grischuns pli malsegirs.

D'ina vart vegn la statistica criminala dal chantun Grischun cun cifras quietantas. Il 2016 hai dà 3% pli pauc delicts che l'onn avant. Vitiers vegn che passa 40% da quels delicts èn vegni sclerids da la polizia.

Da l'autra vart stattan dentant suandants fatgs: Il dumber da permiss per dastgar aquistar in'arma è s'augmentà per 28% en il Grischun e la polizia da la citad da Cuira augmenta ses corps per sis policists sin 84.

L'argumentaziun: Reagir sin la situaziun da segirezza en l'Europa centrala ed il basegns da segirtad pli auts da la populaziun. Sper quai mussa il davos studi da la confederaziun ch'il sentiment da segirezza è ì enavos en Svizra.

Mintgadi prest 23 delicts en il Grischun

Negina declaraziun per la malsegirtad

Il schef da la polizia criminala dal chantun Grischun, Gianfranco Albertini na po dentant betg declerar quella malsegirtad. Las cifras discurrian cleramain encunter quei sentiment fitg subjectiv.

La glieud n'haja dentant nagin motiv da sa sentir malsegira. La polizia fetschia sia obligaziun e procuria per segirtad. Er quai mussian las cifras. Il facit: La statistica discurra cleramain per la segirtad en Svizra, malgrad ch'il sentiment subjectiv po senz'auter esser different.

