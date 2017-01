Adia da Claudia Troncana suenter 9 onns

Ils 23 da november 2007 era Claudia Troncana vegnida elegida sco presidenta communala da Silvaplauna. Quai sco emprima dunna insumma en Engiadin'Ota. Uss, ha ella surdà las actas a Daniel Bosshard. I saja anc bler da far.

Per il futur da Silvaplauna sa giavischa Claudia Troncana anc in fin dus hotels. Quai fiss bun per la vischnanca, ella saja numnadamain persvadida, che l'Engiadin'Ota stoppia metter sin la carta turissem. Tut ils secturs da giasts ston sa pudair chattar bain a Silvaplauna.

Sconfittas e success politics

Claudia Troncana sa legra uss surtut sin dapli temp liber. Temp da far quai ch'ella fa gugent, d'ir en viadi senza savair cura puspè turnar e da far urden en chasa cun tut quai ch'è resta salda durant il temp intensiv sco presidenta communala.

Sch'ella mira enavos sin ses temp d’uffizi saja