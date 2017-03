Sustegn austriac per las pendicularas da Savognin

Markus Schröcksnadel, il president d'administraziun da las pendicularas Savognin augmentass gugent sia part dal pachet d'aczias. Il mument n'èn naginas aczias venalas.

Markus Schröcksnadel, il president dal cussegl d'administraziun da la pendicularas Savognin cumprass gugent dapli aczias. «Vender n'è il mument insumma betg in tema» ha Schröcksnadel dementà currellas che curseschan adina puspè en la regiun. Ils davos onns na sajan betg stads simpels pervia dal ferm franc svizzer. Per las pendicularas en l'Austria e danovamain er en il Tirol dal sid, nua che Schröcksnadel è er acziunari sajan las experientschas fatgas a Savognin dentant stadas ina buna scola. Optimar ils menaschis e sinergias fetscha er senn en fieras da l'euro.

Investir en futur

«Las pendicularas vegnan a remplazzar la sutgera Savognin-Tigignas plispert che quella è scritta giu e la concessiun scrudada». Quai vegn ad esser a mediavista. Ils davos onns è vegnida renovada l'entira installaziun da far naiv e per esser pront per il futur pondereschan las pendicularas da sa participar vi da projects da hotels planisads a Savognin. «Chattar investurs per hotels è pli grev che manar pendicularas» relativescha dentant Markus Schröcksnadel.

