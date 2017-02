Mustér: Gea a la colliaziun da Cavardiras cun la seranera

Mustér di cleramain 'gea' al project da colliaziun da l’aclaun Cavardiras cun la serenera a Disla.

Cun 63% (486 vuschs) cunter 37% (287 vuschs) accepta Mustér il credit da var 630’000 francs. Il project prevesa da colliar la chanalisaziun da Cavardiras cun la serenera a Disla e da far vid la serenera a Disla las adattaziuns necessarias.

Tar in 'na' dal suveran fiss la sancziun dal chantun restada. Quella scumandava da lubir novs edifizis u engrondiments vid edifizis existents ch'avessan chaschunà dapli auas persas a Cavardiras.

Approvà cunvegna

Ultra da quai approvescha il suveran era la cunvegna da prestaziun cun il Center da formaziun Surselva per 2017 fin 2026. Quai cun 554 vuschs (73%) cunter 205 vuschs (27%). La cunvegna ha era consequenzas finanzialas perla vischnanca. Uschia s’oblighescha ella da pajar 113’957.40 per onn per la scola da musica Surselva, servetschs logopedic Surselva e la promoziun da scolars spezial talentads.