The Rad Trads meet Cuira

Dumengia saira ha gì lieu en la Café Bar dal Teater a Cuira in concert da la band The Rad Trads da New York. Quai a chaschun da la tour de charme dal Festival da Jazz che sa ferma a Cuira, Poschiavo e Surcuolm.

Quest onn festivescha il Festival da Jazz San Murezzan ses dieschavel anniversari. A chaschun da quest giubileum vegn era fatg la tour de charme, nua ch’il festival sa ferma en divers lieus en il Grischun. Tranter auter a Cuira, Poschiavo u Surcuolm.

Il program dal festival vegn preschentà

«Il chantun Grischun cun tut sias valladas è pli spartì che quai ch’jau hai pensà. A mi è uschia vegnì l’idea da trametter il festival da l’Engiadin’Ota gist er en lieus, nua che la glieud ha anc in curius intent da l’Engiadin’Ota», declera Christian Jott-Jenny, fundatur e directur d’art dal Festival da Jazz. In zichel dapli chapientscha in per l' auter aifer il chantun faschess tenor el na betg donn. La tour de charme n'è dentant betg in' segn paerquai ch' ins vuless schlargiar il festival, accentuescha Jenny.

Musica da differents munds

Uschia han ils tschintg giuvens da New York fatg il cumenzament da la tour de charme dumengia a Cuira. Per radund in’ura han els sunà per ils var 100 giasts envidads. Lur musica derivia da differents geners, declera Michael Fatum dals Rad Trads. Ella haja influenzas dal blues, soul, jazz, country, folc e dals american roots. Tge gener ch’i saja precis na sappian els dentant er betg di.

« Tscherta glieud di soulful american music- ma nus schain simplamain musica che fa plaschair » Michael Fatum

The Rad Trads

RR actualitad 07:00