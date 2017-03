Pli pauc gudogn per la Migros

L'onn passà ha il detaglist svizzer fatg 16% damain gudogn. Persuenter è la svieuta s'augmentada.

Cun dapli svieuta ha la Migros fatg il 2016 damain gudogn che l'onn avant. Entant che la svieuta è creschida per 1,2% sin 27,7 milliardas francs è il gudogn sa reducì per passa 16% sin 663 milliuns. La raschun per questa diminuziun sajan en emprima lingia rectificaziuns da valur tar societads affiliadas, sco quai che la Migros communitgescha.

Coop cun dapli svieuta

Il concurrent Coop è sa sviluppà meglier l'onn passà. Coop ha numnadamain pudì augmentar la svieuta per 5,1% sin 28,3 milliardas francs ed ha uschia surpassà ses rival.

