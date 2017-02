San Murezzan 2017 Aur per Aerni - Caviezel gudogna bronz

Oz, 9:21, actualisà a las 13:46

Corina Schmed

Ulteriuras medaglias per la Svizra : Luca Aerni è campiun mundial en la cumbinaziun. Il spezialist dal slalom ch’era anc 30avel suenter la cursa rapida ha triumfà en il slalom. L'Austriac Marcel Hirscher gudogna argient cun in retard dad in tschientavel sin Aerni. Mauro Caviezel gudogna bronz.