San Murezzan 2017 Trais Austriacs a la testa – Hirscher maina

Oz, 9:16, actualisà a las 10:46

Corina Schmed

Suenter il prim percurs dal slalom è Marcel Hirscher a la testa, quai cun in avantatg da 43 tschientavels sin ses cumpatriot Marco Schwarz. Sin plazza 3 suonda in ulteriur Austriac Michael Matt. Tut ils quatter Svizzers èn sa qualifitgads per il segund percurs.