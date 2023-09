En l’Italia cumbatta Garibaldi per l’independenza, a Vienna revolteschan lavurantas e lavurants, a Frankfurt e Paris debatteschan assambleas naziunalas da constituziuns – l’onn 1848 è in onn sco nagin auter en l’istorgia europeica. Tut l’Europa è en moviment e cumbatta per dretgs e libertads.

In stadi è pli spert co tut ils auters, La Svizra. L’onn 1848 entra en vigur la constituziun federala e cun quai nascha amez l’Europa l’emprim stadi modern. La via a quella constituziun era dentant spinusa, er ord perspectiva grischuna.

Cun la Marella envida Isabelle Jaeger ad ina gita istorica 175 onns enavos – en l’onn da naschientscha da la constituziun federala.