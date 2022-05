Titel dal concert: «Jazzchor3 Chur meets Basel meets Bern». Ils trais chors preschentan chanzuns plain schlantsch cun armonias cumplexas e capriolas ritmicas. Accumpagnà vegnan las furmaziuns da Will Bartlett al clavazin.

En la tenda da circus al Festival da chors a Gossau èn ils trais chors sa preschentads en in concert communabel. Il pli vegls dals trais chors è quel dal Grischun, ils Arcas Syncopics. L'onn 1990 ha Daniel Widmer fundà il chor da jazz ch'è sa profilà dapi lura cun programs da rock e jazz multifars. Dapi il 2004 diregia Heinz Girschweiler il chor ed ha pudì svilupar vinavant la furmaziun cun bler engaschi. Las 20 – 25 chantaduras e chantadurs derivan da la regiun da Cuira e conturn.

Il pli giuven è il Chor da jazz Basilea. Igl è in pitschen ensemble da laics sut direcziun professiunala ed autas spetgas artisticas, uschia scriva il chor sin sia pagina d'internet. Actualmain consista il chor da 11 chantaduras e chantadurs e stat dapi il 2014 sut la direcziun da Andrea Nydegger. Ella è naschida il 1991 a Basilea ed ha fatg il 2015 il Master of Arts en chant ed in onn pli tard ha ella er terminà cun success il studi da scola da musica II. Uschia ha ella sco subsituta er gia dà instrucziun da musica a divers gimnasis.

Las trais furmaziuns

1 / 3 Legenda: Chor da jazz Basilea Il chor datti dapi il 2008 ed è in ensemble da chantaduras e chantadurs laics. MAD 2 / 3 Legenda: Chor da jazz da Berna Il chor è vegnì fundà il 2005 e chanta per gronda part en tschintg vuschs. MAD 3 / 3 Legenda: Arcas Syncopics Il chor deriva dal Grischun (Cuira e conturn) ed è vegnì fundà il 1990. MAD

La terza furmaziun, il JazzChorBern datti dapi il 2005. Ses repertori cumpiglia standards da jazz e Bossa Nova. Fundà il chor ha Xenia Zampieri che ha er dirigì il chor fin il 2017. Dapi lura è Bertrand Gröger il manader musical dal chor. A Gossau diregia dentant Simon Gneist. Las radund 35 chantaduras e chantadurs derivan da Berna e conturn.

Concert d'avertura

Sonda suentermiezdi è stada en la tenda da circus l'avertura uffizial dal Festival da chant a Gossau. Divers chors d'uffants, dus chors da dunnas ed in chor dad umens ha concertà ed er chantà da cuminanza ensemen cun il publicum. Da quest concert datti er intginas chanzuns.