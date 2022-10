Bruno Cathomas è actur, artist, reschissur, teatrist. El è da vesair sin tribunas da teater, en films e producziuns da televisiun. Tabus na datti nagins per l'actur da Laax. I dat naginas rollas ch'el na faschess betg.

Bruno Cathomas sa regorda da sia emprima preschentaziun da teater insumma. El aveva 4 u 5 onns, è vegnì sin tribuna e tuts han cumenzà a rir. El na saveva dentant betg daco.

Lura hai jau dà zutger a l'asen e survegnì applaus da scena.

Legenda: Bruno Cathomas ha guadagnà il Premi dal film svizzer dal 2008. RTR

Bruno Cathomas ha blers onns gì ina relaziun ambivalenta cun ses origin. El è stà vilà sin tut quai ch’el ha gì. Ma uss saja el bler pli fitg tar sasez che avant 11 u 12 onns, di el.

Jau hai fatg la pasch cun mes origin.

Bruno Cathomas lavura sco actur or da la tema. Da na betg savair quai ch’el sto savair. Betg savair il text, betg savair daco ch’el è en quest mument en quest plaz. «Ma sch’ins lascha tiers quella tema datti in mument ch’ins è sco blut e lura cumenza la creativitad. Pli baud hai jau lavurà fitg or da la tema, fitg agressiv encunter mamez», di Bruno Cathomas. El ha emprendì da tegnair ora la tema ed è uschia pli avert.

En in onn hai jau otg, nov giadas per 10 secundas muments perfetgs sin tribuna. Per quests muments lavur jau il rest da l’onn. Igl è muments religius – ins è cun sasez en il dretg lieu en il dretg mument.

Sia moda a maniera da far teater descriva l’actur che viva a Berlin e Cologna sco agressiv. «I dovra blera segirezza da tatez. Ti stoss esser datiers da tai. Quai dovra gronda sinceradad envers tatez.»

Bruno Cathomas descriva sasez sco manic. E sch’ins è manic na vegn ins betg dad esser quiet. Il temp da corona è stà il mender temp da sia vita, perquai ch’el ha gì da star a chasa e na gì da far nagut.

Il pli gugent fiss jau blond e grond cun egls blaus.

Peiden – in teater da e cun Bruno Cathomas

«Peiden» raquinta dad in vitg muntagnard situà sin ina spunda sulegliva. In vitg ch’è ars duas gia, ch’è vegnì reconstruì e che ruschna plaunet da la spunda giu. Igl è in'atgna producziun dal Teater Cuira che ha premiera sonda ils 29 d'october.