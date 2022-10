Il vitg da Peiden sa sbassa il mument enturn 10 enfin 12 centimeters ad onn. A partir dals onns otganta dal 19avel tschientaner enfin ils onns trenta dal 20avel tschientaner sa sbassava Peiden dapli che 20 centimeters ad onn. Quai di Urban Maissen, il manader da l'Uffizi da guaud e privels da la natira. Tar la geologia da la Lumnezia e Peiden: Il terren en Lumnezia haja cumpartiments che giaschan in sin l’auter, sco rasadas. E quellas hajan la medema pendenza sco la plaunca generala da la Lumnezia. Uschia ruschna il terren tgunsch. L’aua metta il terren sut pressiun ed i dat moviment. Era la Val Mulin sut Peiden procuria per moviments differenzials, pia moviments cun differentas spertadads. Latiers sa maglia il Glogn en il terren, tge che saja in factur decisiv. In tschert success hajan las serradas giu en la val purtà. Quellas han la finamira che l’aua na po betg s’enchavar pli fitg.

Terren en moviment

1 / 3 Legenda: Il privel da sbuvadas per il vitg da Peiden è mesaun (zona blaua). Per las chasas sper la val è il privel da sbuvadas grond (zona cotschna). Geoportal da l'administraziun chantunala 2 / 3 Legenda: Vista sin la Val Mulin sut Peiden: Il terren è en moviment. Bovas, plantas derschidas ed in dals rempars èn da vesair. RTR, Franco Caviezel 3 / 3 Legenda: Vista sin la Val Mulin da surengiu: La serrada da Planezzas en il Glogn è bain visibla (sura a dretg). CNES, Spot Image, swisstopo, NPOX

Peiden ha pervia da la sbassada dal terren vivì muments difficils il tschientaner passà. Surtut en ils onns tschuncanta hai dà in activissem da las autoritads e da la pressa. Plans da dischlocar la populaziun giu Cazas eran avant maun. In film da la Wochenschau da l'onn 1957 aveva preditg la fin dal vitg. Il privel per il vitg era malgrà l'alarmissem moderà. Peiden è bain ì dapi lura in pèr centimeters encunter val, ma il vitg stat anc adina. La glieud è dentant ida. Quai segir era pervi da l'intschertezza.

audio Il vitg da Peiden sa ruschna en la val 03:45 min, ord Actualitad dals 25.10.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 45 Secundas.

Tschertas parallelas cun il vitg da Brinzauls datti: Brinzauls sco era Peiden ruschnan dapi decennis. Quels moviments hajan gia cumenzà suenter il temp da glatsch, cura ch’ils glatschers èn ids enavos. Uschia saja il terren vegnì liber. Quai tenor Urban Maissen. Per l’autra hai tar omadus lieus en la profunditad in flum che chava. Brinzauls giascha percunter sin ina ruttadira dal grip ch'è sa furmada en il temp da glatsch e haja uschia in'autra geologia. A Brinzauls è in tunnel da drenascha vegnì construì. Quai cun in tschert effect. Il terren enturn il tunnel sa movi pli plaun. Ils resultats da las mesiras a Peiden èn enconuschents. Tge effects che la drenascha da Brinzauls vegn ad avair, sa mussa anc.

Ina spassegiada cun Pius Bundi tras Peiden

audio Ina spassegiada cun Pius Bundi tras Peiden 06:22 min, ord Actualitad dals 25.10.2022. laschar ir. Durada: 6 minutas 22 Secundas.

Pius Bundi chamina tras Peiden, il vitg da si'uffanza. Naschì l’onn 1941, sa regorda el anc bain cura ch’il vitg aveva in'atgna scola, in plevon ed dus chors. Sche Peiden aveva l'onn 1910 147 abitantas ed abitants, è il dumber d’abitants sa reducì enfin l'onn 1950 sin 87. Oz vivan mo pli 16 persunas permanentamain a Peiden. Quai ha tenor Pius Bundi plirs motivs. Il vitg è brischà giu duas giadas, ina giada l'onn 1897 e lura 1900. Plinavant sajan las famiglias vegnidas pli pitschnas. E surtut, il vitg ruschna perquai ch’il terren n’è betg stabel. Quai vesan ins era tar inqual bajetg sut la via principala. Pius Bundi sa regorda che l'Uffizi da meglieraziun ed era la pressa hajan vis en il spustament dal terren in privel ed hajan dà alarm.

Lura avevani cumenzà a far ina propaganda per las gasettas enturn: Il vitg da Peiden sbova! In pau sco i fan oz cun Brinzauls. Ma quai è forsa stà fauss da far uschè radical cun quai.

Las chasas da la vart sura dal vitg èn anc en in bun stadi, vi dals mirs vesan ins strusch sfessas. Quai haja era da far cun il mantegniment, di Pius Bundi. Tar la fatschada sut da la baselgia ch'è amez il vitg, vesan ins dentant ina gronda sfendaglia da sisum fin giudim ed in pèr pli pitschnas fessas. Sper la baselgia è ina parcella senza bajetg. Là steva ina giada ina gronda chasa cun ustaria e stizun. Quella chasa aveva dentant uschè grondas sfessas tras il moviment dal terren ch’ella è vegnida stgarpada giu l'onn 1957. Uschia saja il cor dal vitg svanì, di Pius Bundi. E cunquai che l'assicuranza na prendeva durant quest temp betg pli si las investiziuns per eventuals donns , è vegnì fatg nagut vi dals bajetgs. Nagina investiziun, nagina raschun da star. Duas chasas sajan perfin vegnidas demontadas e bajegiadas si en auters lieus.

Visita a Peiden

1 / 7 Legenda: Pius Bundi è creschì si en il vitg da Peiden. RTR, Franco Caviezel 2 / 7 Legenda: La streglia sura a Peiden. RTR, Franco Caviezel 3 / 7 Legenda: La fatschada sut da la baselgia da Peiden, cun sias fessas. RTR, Franco Caviezel 4 / 7 Legenda: La pli gronda sfessa che va da sum fin giudim. RTR, Franco Caviezel 5 / 7 Legenda: In clavà sut via ch'è inclinà. Sut il clavà vai giu en la val. RTR, Franco Caviezel 6 / 7 Legenda: Ina puschinera rutta permez. La forza dal terren sa demussa qua. RTR, Franco Caviezel 7 / 7 Legenda: Il terren sut il vitg ch'è en moviment. Igl è ina zona da privel I, tenor l'Uffizi da guaud e privels da la natira. RTR, Franco Caviezel

Da vart sut da la via è la chasa-pravenda. Quai saja ina da las pli veglias chasas da Peiden. E quella chasa stat inclinada. La maisa dal plevon era uschè torta che las chaussas rudlavan durant l'instrucziun da religiun giu da maisa, ri Pius Bundi. Vid in clavà sur la chasa-pravenda vesan ins la forza da la natira: il bajetg giascha tort, la puschinera è rutta permez. Pius Bundi guarda davos clavà da la plaunca giu. Qua ha la natira reconquistà la pastira da pli baud. La spassegiada tras Peiden è qua a fin. Pius Bundi dat adia e va encunter Cumbel. Il vitg da Peiden stat anc adina.

Cura ch'il bogn da Peiden era in lieu da cura bain frequentà

audio Peiden - il lieu da cura dal 19avel tschientaner 03:48 min, ord Actualitad dals 25.10.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 48 Secundas.

Duas signuras da la famiglia dals conts da Sax hajan tenor la tradiziun orala per l’emprima giada segirà las funtaunas dal Peiden encunter las auas dal Glogn en il 13avel tschientaner. Ils emprims documents che menziunan il bogn da Peiden dateschan dal 16avel tschientaner. Propi ina impurtanza economica ha il bogn da Peiden lura gì dapi la segunda mesadad dal 19avel tschientaner. Gion Barclamiu Arpagaus ha bajegià l'onn 1852 in hotel ch'è vegnì destruì durant l’aua grond da 1868. La famiglia Arpagaus bajegia si il bogn da nov e maina quel fin l'onn 1895. Il bogn carmala durant quest temp giasts esters per far cura davent dal matg fin il settember. Ils standards dal lieu da cura èn plitost simpels. I ha plaz per quaranta giasts. Ils giast avevan da baiver l’aua gia avant solver. Silsuenter faschevan els bogn e gievan a spass en il guaud vischinant.

Il bogn da Peiden, in lieu da cura

1 / 3 Legenda: In'illustraziun da l’entschatta dal bogn sco lieu da cura. Arpagaus J.: «Saisonbericht über die rhätischen Kurorte», 1877 2 / 3 Legenda: Il bogn da Peiden en ils onns trenta: d’ina vart la charrotscha, da tschella in automobil. MAD Archiv cultural Lumnezia (Luis Dermont, Rueun) 3 / 3 Legenda: ... e la situaziun ozendi. RTR, Franco Caviezel

Suenter il Turitgais Hermann Huber che maina il bogn davent da l'onn 1898, surpiglia Josef Vincenz-Tour da Schlans quel in onn pli tard. El ha success ed il lieu da cura vegn engrondì: L'onn 1906 vegn in’annexa bajegiada ed ins po beneventar fin 50 giasts. Cellas da far bogn vegnan endrizzadas e vitiers vegn in iral da tgeiels construì. Josef Vincenz e ses quinads Alfons ed Aluis Tuor èn persvadids da la virtid da l’aua. Els vendan ella cun il num da «Peidener-Mineral- und Medicinalwasser». L’emprima guerra mundiala munta dentant ina cesura. Ils hosps na vegnan betg pli. Era sche Josef Vincenz maina il bogn enfin l'onn 1937 e ses successur schizunt enfin il onn 1961. Il temp dals bogns da cura è passads, las midadas socialas sa fan era sentir tar questa branscha. Il Bogn da Peiden resta vinavant in impurtant lieu da sentupada. L’ustaria vesa en il temp suandant buns onns. Cun il nov tschientaner vegn dentant era il visitar ustarias ord la moda. Ils davos diesch onns regordan ils dus bajetgs ord funcziun ed il num anc vi d'in passà cun plain activitad en la val.

Or da l'archiv

Ils Cuntrasts dal 1994 cun maletgs da quest temp e pli vegls: