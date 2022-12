cuntegn

Emissiun speziala - A maisa cun Andreas Caminada

Ladina Schena ha visità il cuschinier oriund da la Surselva en ses chastè a Farschno. Per nossas audituras ed auditurs ha Andreas Caminada avert ses cudeschs da cuschinar, ha proponì in menu exclusiv per la festa da Nadal ed ha dà tips, co quai grategia era a chasa en l’atgna cuschina.