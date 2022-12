Venderdi, ils 9 da december a las 11:00 – 12:00 ha nossa moderatura Ladina Schena discutà cun l’experta da flurs Anita Malgiaritta davart tips e trics en connex cun la decoraziun per la festa da Nadal.

Dapi blers onns giogan las flurs ina rolla fitg impurtanta en la vita da l’Engiadinaisa. Cun 16 onns ha Anita Malgiaritta cumenzà l’emprendissadi da flurista – e fin ussa è la mamma da dus uffants creschids restada fidaivla a sia passiun. Oz ha la dunna da 49 onns ses agen affar d’orticultura – cun ina butia a Scuol ed ina a Samedan. La lavur cun flurs n’è betg mo ina chaussa dal cor, ma er ina da famiglia: l’affar maina Anita Malgiaritta dapi 26 onns ensemen cun ses um Daniel. Sias lavurs preferidas en butia èn il scolar giarsuns e giarsunas – per il mument è quai la figlia, che finescha quest onn l’emprendissadi da flurista. Ma era decoraziuns per nozzas fa Anita Malgiaritta gugent – gist uschè gugent, sco cussegliar per sepulturas, nua che las flurs pon er esser consolaziun. E tge èn las flurs preferidas da l’experta? La resposta è spert chattada: flurs da prada.

Nossa moderatura Ladina Schena ha discutà cun l’experta da flurs Anita Malgiaritta davart tips e trics en connex cun la decoraziun per la festa da Nadal. Tranter auter:

Decorar la maisa festiva cun flurs e material indigen

Tips per decoraziuns simplas

Senza stress – tips e trics per preparar ordavant la decoraziun

Decorar ensemen cun uffants

Zambergiar in tschupè

