«Songs of the Vanishing glaciers». Quai è in dals projects ch'il chantun grischun sustegn finanzialmain cun 20'000 francs. Oz ha el publitgà ils 10 projects ch'èn elegids per la promoziun da la lavur culturala professiunala. Las artistas ed ils artists duain pudair lavurar senza squitsch vi da lur projects.

Tranter auter survegnan Curdin Tones (project «Il plurifon») ed Astrid Alexandre («Resonanzas») ina contribuziun per ovras grondas da mintgamai 20'000 francs. Tar ils projects pitschens ha Notta Caflisch («Morins»), Lea Catrina («Waldbad») e Margrit Cantieni Casutt («Franka oder das Gewicht der Heimat») survegnì ina contribuziun.

La Cumissiun da concurrenza ha giuditgà quest onn tut en tut 57 dumondas. Il dretg da sa participar hajan tut las persunas ch'han lur domicil dapi passa dus onns en il Grischun è ch'èn «colliads cun la cultura grischuna». Decidì davart las contribuziuns ha Jon Domenic Parolini, il Schef dal Departament da cultura, educaziun e sport.

Betg tuttas ch'han survegnì ina contribuziun fan lur projects en il Grischun. Ils «Songs of the Vanishing glaciers» da Coco Schwarz, in project d'art figurativ, datti per exempel a Turitg. Tut ils projects chatt'ins sin la pagina d'internet dal chantun.