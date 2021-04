Uss sfurmiclan ils poleschs verds gia dapi in temp. La naiv lieua era en ils lieus pli ad aut en il Grischun ed ortulanas ed ortulans siemian da lur paradis en iert e curtin. Il temp da semnar e plantar da dretg è bainbaud qua. Salatas, rischcotschnas, ravas, fava u cucumeras duain crescher en las eras, fluras en tuttas colurs duain far parada sin Voss balcuns e Vossas terrassas.

Mintgatant dovri dentant cussegls, tips e trics per ch'il curtin daventia il paradis da siemi. Insects e vermaniglia han appetit, magari n'è il terratsch betg il vair, forsa ha ina u l'autra planta memia pauc u memia bler sulegl, u co èsi da bagnar per betg far donn.

La flurista e mainafatschenta Elisa Bonorand-Müller da la Giardinaria Müller a Susch è sin visita en il studio per respunder live a Vossas dumondas davart l'iert e curtin.