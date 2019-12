Legenda: RTR, Jon Bischoff

Lavurar là, nua che auters "fan vacanzas". Cun quest slogan cumenzan las bleras publicaziuns da plazzas libras dal chantun Grischun. La finamira è da carmalar persunas dal rest da la Svizra tar nus en il Grischun. Quasi entamez il chantun Grischun, al pe dal Piz Beverin, sa chatta la nova praschun Cazas Tignez. Cun il concordat giudizial è ella la praschun per arrestants da tut la Svizra da l'ost. La mesadad dals praschuniers deriva dal chantun Turitg. Co fissi pia cun il slogan - seser giu in chasti, là nua che auters fan vacanzas?