Entant che tuts spetgan mo mirveglias ils emprims resultats da las elecziuns per la regenza ed il Cussegl grond, porscha la Marella in prolog cun istorgias, fatgs e cifras da l’elecziun actuala ed ils cumbats dal passà.

Chaus, cifras ed istorgias – in prolog electoral

Dapi il 1894 datti il sistem ch'è anc oz en vigur cun 5 cussegliers guvernativs e 5 departaments. Dapi lura han 75 umens e 2 dunnas guvernà il Grischun. Co statti cun las schanzas che questa dumengia vegn elegida ina terza dunna en la regenza? Tgeninas minoritads eran adina puspè surrepreschentadas en chasa grischa ed è insumma ina giada in cusseglier guvernativ en uffizi betg pli vegnì reelegì?

Il Cussegl grond sa raduna dapi il 1804 a Cuira e dapi alura han ins elegì ils deputads e las deputadas cun il sistem da maiorz. Enfin oz, per l’emprima giada elegiain nus quest gremi tenor il proporz e quai gist cun in proporz dubel. Tge vul quai dir per il biros electoral communals e quel chantunal? Tge consequenzas pudess quai avair sin la nova cumposiziun dal Cussegl grond? – Respostas datti en la Marella.