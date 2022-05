Questa dumengia elegia il suveran grischun ina nova regenza ed in nov parlament. A disposiziun stattan ina candidata u sis candidats per la regenza e bunamain 500 candidatas e candidats per ils 120 sezs en il Cussegl grond. Per l'emprima giada vegn elegì il parlament cun il sistem da proporz.

Dapi emnas surrin candidatas e candidats giu da placats en l'entir Grischun. Questa dumengia va il cumbat electoral a la fin.

Set cumbattan per tschintg sezs

Il cumbat electoral per la regenza è stà plitost ruassaivel. La candidata nova Carmelia Maissen (AdC) ed ils candidats novs Martin Bühler (PLD), Roman Hug (PPS) e Hans Vetsch (senza partida) n'han betg fatg gronda canera per provocar ils cussegliers guvernativs en uffizi Marcus Caduff (AdC), Jon Domenic Parolini (AdC) e Peter Peyer (PS). Tuttina datti tensiun, perquai che per dus dad els na tanschi betg per far in sez en la regenza. Tenor la retschertga da Sotomo pudessi dar ina cursa stretga tranter Jon Domenic Parolini e Roman Hug per la plazza tschintg. Cun Roman Hug vul la Partida populara dal Grischun finalmain dumagnar enavos en l'executiva grischuna.

Spustaments en il Cussegl grond

Cun grondas midadas èsi da quintar en il Cussegl grond, perquai che quel vegn elegì per l'emprima giada cun il sistem da proporz dubel. Quai ha per consequenza che las partidas da pol, la Partida populara e la Partida socialdemocratica vegnan a gudagnar sezs. Laschar plimas ston perencunter cunzunt las partidas grondas sco la Partida liberaldemocratica e l'Allianza dal Center. Il suveran grischun ha la tscherna tranter 491 candidatas e candidats, quai èn tants sco anc mai.

Votaziuns sin nivel communal e federal

En diversas vischnancas grischunas datti decisiuns sin nivel communal, quai davart credits ubain planisaziuns localas. Ina vischnanca, numnadamain quella da Zernez elegia in nov president.

En pli è er l'entir suveran svizzer clamà a l'urna per decider davart trais fatschentas. I va per la midada da la lescha da donaziun d'organs, la lescha da films e la participaziun svizra a la Frontex.