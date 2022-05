Flem vul proteger Foppa

La vischnanca vul cumprar e sanar l'ustaria Foppa si sur il vitg. Perquai duain votantas e votants deliberar in credit da 4 milliuns francs. La suprastanza communala da Flem vul uschia evitar che l'ustaria vegnia en mauns privats e garantir ch'ella resta averta per indigens e giasts.

Plinavant vul la vischnanca conceder ina contribuziun dad 1,5 milliuns francs a la «Finanz Infra». Tranter auter èsi previs indrizs d'ennevar, in'illuminaziun da la via da scarsolar e segirar las vias da bike e trottinet. Questas optimaziuns duain succeder en connex cun il remplazzament da la sutgera a Foppa entras il project «Flem Express».

Zernez tschertga in capo

Zernez tschertga in successur per Emil Müller, damai che lez surpiglia il presidi ad Egnach (TG). Per il presidi candideschan trais persunas: Domenic Toutsch, Linard Martinelli e Fadri Guler.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Vischnanca da Zernez Trais candidats sa preschentan 27.04.2022 Cun audio

Glion planisescha vinavant staziun

La vischnanca Ilanz/Glion sto reveder sia planisaziun locala per pudair sanar cumplettamain l'areal da la staziun. I va surtut per remplazzar il bajetg da la staziun e crear ina nova plazza per autos da posta. Quests projects fan part a l'entir svilup da la staziun, tranter auter avevan votantas e votants gia deliberà il 2018 in credit da bunamain 8 milliuns francs.

Lumnezia sanescha vias

Lumnezianas e Lumnezians decidan davart in credit da 5,2 milliuns francs per renovar las vias da meglieraziun en vischnanca.

Medel pren ora la bursa gronda

La vischnanca da Medel/Lucmagn sto renovar las vias e lingias da conduct aifer il vitg. Il project è repartì en differentas etappas ed il suveran è clamà a l'urna per conceder in credit da 4,4 milliuns francs.

Mustér fulla via per scursalera

La vischnanca da Mustér propona da reveder sia planisaziun locala. I va surtut per pussibilitar a las pendicularas da bajegiar ina scursalera en il territori da Caischavedra.

Sumvitg investescha en vias

Il suveran da Sumvitg decida davart in credit da 2,4 milliuns francs per sanar la Via Naustgel – ina via da guaud da bun 7 kilometers lunghezza. La radunanza communala ha gia approvà unanimamain il project.

Grüsch bajegia ina halla

Grüsch vul bajegiar ina nova halla polivalenta sin l'areal da scola. Quella duai servir sco halla da gimnastica per la scola, dentant era per differentas activitads da las uniuns dal vitg. La radunanza communala ha gia approvà cleramain il project – uss vegn anc decis a l'urna davart in credit da 13,85 milliuns francs. Sch'i va tut tenor plan èsi previs da retrair il nov bajetg la stad 2025.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Partenz Grüsch vul remplazzar la halla polivalenta per 14 milliuns francs 11.03.2022

Schiers ha avunda dal consorzi

La vischnanca da Schiers vul extrar dal consorzi da scola Fideris – Furna – Jenaz – Schiers. Almain propona la suprastanza communala quai, damai che tut las discussiuns per reveder ils statuts hajan fatg naufragi. Sche votantas e votants van d'accord, sorta Schiers sin l'onn da scola 2023/24. La scola vegnia dentant manada vinavant sco fin qua, hai num en il messadi.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Custs memia auts Schiers vul bandunar il consorzi da scola dal Partenz Central 18.02.2022 Cun audio

Vaz/Obervaz fa plaz per campadi

La vischnanca sto stgaffir nov spazi per il campadi Gravas a Lai. Cunquai che 27 plazs da campar sa chattavan en la zona da privel d'aua na dastgan quels betg pli vegnir occupads. Cun reveder la planisaziun locala po il campadi puspè porscher tuttina bleras plazzas (en total 126) e bajegiar ina nova chasa da manaschi.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Lai Dapli spazi sin il campadi Gravas 30.03.2022 Cun audio

Arosa optimescha Tschuggen

Cun reveder la planisaziun locala vul Arosa optimar la purschida per il sport d'enviern en il territori da Tschuggen. Tranter auter èsi previs novs indrizs d'ennaver, da runcar guaud per far pli ladas las pistas ubain novas vias d'access. Per esser pli efficient, ha la vischnanca separà quest project da la revisiun da la planisaziun locala gronda, nua che Arosa sto tranter auter redimensiunar sias zonas da bajegiar.

En ina segunda votaziun vai per l'ovra electrica Lüen. Suenter pliras maisas radundas preschenta la vischnanca ina schliaziun cumplessiva: Ils dretgs da concessiun surpiglia «Arosa Energie» e dals auals Sapün e Fondei na vegn betg retratg aua per far electricitad.

Poschiavo nizzegia l'aua

En il Puschlav vul la «Centralina Idroelettrica Val Pednal Poschiavo» duvrar l'aua dal flum Val Pednal per producir forza electrica. La vischnanca propona da conceder quest dretg d'utilisaziun per 60 onns.

Plinavant vul la suprastanza communala lubir da duvrar l'aua ord quest flum era per sauar. Quai aifer il project per in sistem da sauar per l'agricultura sut il timun dal Consorzio Bonifica Fondiaria.