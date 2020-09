Il cudesch d’uffants cumplettescha la pauca litteratura sur da la mort ch'i dat per uffants.

Sco lavur da diplom per sia scolaziun d'accumpagnadra da moribunds ed accumpagnadra da persunas en malencurada ha Barbara De Giorgi da Vella realisà il cudesch d'uffants «Nies Knobli ei daventaus ina steila» il cudesch datti per rumantsch e per tudestg.

Jau sun oriunda dal chantun Berna, ma mes uffants en creschids si a Vella ed igl è stà cler ch'il cudesch sto vegnir fatg en dus linguatgs.

L'istorgia raquintada en il cudesch tracta Lina, che sa legra sin ses fragliun. Ma i vegn tut auter, Knobli mora gia en il venter da sia mamma. In temp da gronda tristezza entschaiva ed il cudesch mussa co ins sa surmuntar e lavurar si la tristezza era sco uffant.

Gest sco la societad va enturn cun la mort, para decisiv per surmuntar il temp da tristezza. L'autura Barbara De Giorgi sa basa en ses cudesch sin la scienza da Jorgos Canakis, ed il cudesch è illustrà cun maletgs da la pedagoga Mary Hergovits. Sco l'autura ha ditg ha ella creà quai cudesch ord basegns perquai ch'i dat uschè pauca litteratura sur da la mort per uffants.