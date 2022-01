Ella lavura dapi bunamain 30 onns sin il sectur da communicaziun, marketing e creaziun. Far auter che tut tschels e tschellas è sia devisa , esser creativa sia spezialitad. Sco emprima persuna insumma a la Scola auta d'art turitgaisa ha ella fatg dacurt in master en «Creative Practice» . E sias ideas han era persvadì il chantun Grischun, che ha lantschà avant in onn ina concurrenza per ina exposiziun davart la lingua rumantscha. L'idea è che quella duai far enconuschent il rumantsch en tut la Svizra.

Jai speresch che l'exposiziun chatta l'attenziun en la diaspora – pertge Rumantschas ed amis ed amias dal rumantsch datti dapertut.

Legenda: Anna R. Stoffel amez l'exposiziun. RTR, Prisca Bigliel

Suenter la vernissascha ch'è stada a Berna, fa l'exposiziun uss sco emprim fermativa a Cuira. Ella è da vesair enfin il mars en il spazi d'exposiziun da la chasa-cumin.