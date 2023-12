Legenda: Damian Jurt è il curatur da l'exposiziun annuala en il Museum d'art dal Grischun. RTR

156 annunzias aveva il Museum d’art dal Grischun per l’exposiziun annuala. Tschintg persunas en ina giuria externa han alura tschernì 47 ovras che vegnan exponidas per dus mais. In criteri è, dad avair ina colliaziun cun il Grischun. Saja quai ch’ils artists e las artistas stattan qua, èn creschids si qua u èn burgaisas dal Grischun. Per Damian Jurt, il curatur dal museum, è quai mo in criteri, in auter è che las artistas ed ils artists hajan in'ovra cun in'istorgia u ch’els hajan gia exponì lur ovras ad in lieu.

Ins bada che quai èn lavurs cumplexas e diversas, quai fascinescha.

Quest onn illustreschan bleras ovras ina istorgia persunala. Tranter auter regurdanzas da l’uffanza, la mort da confamigliars ed ils agens sentiments. Dentant datti era bleras ovras cun fotografias u purtrets da la natira.

Vernissascha cun passa 400 visitaders e visitadras

Katharina Anna Wieser è burgaisa da Scuol ed ha fatg in'ovra ch'ha da far cun territoris da skis. In lain dad in pe dad aissas, ha ella stampà sin in palpiri alv. I sumeglia ad ina planta u fastizs d’in auto. Il lain ha ella prendì cun sia dal territori da skis Silvretta Montafon en Austria e transportà fin a Basilea. Ella vul tematisar la coexistenza dals territoris da skis e da la natira. Dad uss pudair exponer sia atgna ovra en il Museum d’art dal Grischun è ina gronda onur per Katharina Anna Wieser.

Jau hai passentà bler temp en Engiadina en las muntognas. Mes cor è qua, era sche jau sun lunsch davent.

Bianca Barandun ha er ina da las 47 ovras en l’exposiziun annuala. Furmas melnas or da cheramica che illustreschan patratgs da persunas en furmas ed en colurs. Ella ha fatg intervistas cun persunas da la Tumleastga, da la Germania e dal Danemarc. Intginas giadas n'ha ella era betg chapì tge che las persunas vulan dir cun questas furmas e colurs, per ella è quai in'ovra abstracta.