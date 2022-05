La Festa federala da chant, u il Festival da chant svizzer sco l'organisaziun numna sia festa a Gossau, ha avert sias portas. Gia l'emprim di han intgins chors chantà avant la giuria d'experts. La festa vul esser in inscunter frestg ed in zic auter che festas da chant usitadas. I na duai betg esser ina concurrenza «in cunter l'auter» mabain ina occurrenza «in cun l'auter». Uschia ha in dals emprims inscunters tranter dus chors (Cantaurora da Cuira e Singstimmen Winterthur) fascinà il publicum en la baselgia son Andriu (Andreaskirche) ed animà ils preschents da chantar tuts ensemen.

Emprimas impressiuns dal festival

1 / 5 Legenda: In da numerus chors che nizzegian ina da las «inslas da chant». RTR, Hugo Schär 2 / 5 Legenda: Chantaduras e chantadurs avant la tenda da catering. Là survegnan els lur gentar merità. RTR, Hugo Schär 3 / 5 Legenda: Vista sur l'areal da festa davos la tenda da circus. RTR, Hugo Schär 4 / 5 Legenda: La tribuna da concert en la baselgia son Andriu a Gossau. RTR, Hugo Schär 5 / 5 Legenda: Per tut la glieud datti er ina «miglia da mangiativas», in pitschen Street Food Festival. RTR, Hugo Schär

Durant ils dis da festa datti numerus inscunters tranter chantaduras e chantadurs da l'entira Svizra ed ord tuttas regiuns linguisticas. Sper il chant tradiziunal duain er ils stils jazz, pop u classica avair plaz.

Festival dals chors Avrir la box Serrar la box «Schweiz singt – Gossau klingt»: sut quest motto vegn organisà las duas fins d'emna dals 20 fin ils 22 da matg e dals 26 fin ils 28 da matg 2022 a Gossau la Festa federala da chant.

La festa da chant vul era far enconuschent e derasar la pli diversa musica da chors. Sper las producziuns avant la giuria dals experts, vegn er chantà sin uschenumnadas «inslas da chant» e durant plirs concerts d'inscunters. Plinavant datti chant communabel e concerts festivs en plirs lieus da Gossau.

Gronda chalira en tenda da circus

L'emprim di da festa ha gist purtà las pli autas temperaturas. Passa 30 grads en il liber munta che las temperaturas en la tenda da circus eran anc pli autas. Probabel ha quai franà l'interess ed impedì ch'ina gronda fulla da glieud visita l'emissiun da radio che SRF, RTS, RSI e RTR han registrà il venderdi saira. Er sche l'organisaziun ha pudì tschentar dus gronds ventilaturs a las entradas da la tenda n'èsi betg gartegià da carmalar dapli glieud en la tenda. La «Saira da Gossau» che ha cumenzà las 20:00 n'ha er betg chattà in immens grond interessa da la populaziun, malgrà ch'il program da la saira è vegnì organisà da pliras uniuns e societads da Gossau. La notg ha in ferm urizi lura pudì dar ina frestgentada, uschia che las temperaturas èn ussa empernaivlas.

La sonda suentermezdi ha er lieu l'act festiv, l'avertura uffiziala dal festival da chors. Preschenta è er la cussegliera federala Karin Keller-Sutter. Il festival ha piglià chatsch ed adina dapli chors arrivan a Gossau ed empleneschan l'areal da festa cun vita.

Concerts avant la giuria

Avant la giuria d'expertas ed experts sa preschentan mintgamai quatter chors. Els èn durant la medem'ura en la zona da silenzi e chantan in suenter l'auter avant la giuria d'experts. Mintga chor ha a disposiziun 8 fin 12 minutas per chantar chanzuns a cappella u cun accumpignament da clavazin. Preschentas èn duas expertas u experts, ed in u ina da quels fa suenter il concert in discurs da valitaziun.

Puzzle da chors

A Gossau datti er la pussaivladad da sa participar ad ina cumbiniala da chors. Gia avant la festa èn vegnids repartids «chorpuzzles» a chors d'uffants, chors da giuvenils e chors da creschids. Al festival s'inscuntran quests chors e portan lur «tocs da puzzle». Uschia emprendan ils chors d'enconuscher in l'auter. Il puzzle da chors ha lieu ils 27 da matg 2022.

Emissiun naziunala en quatter linguas

Il venderdi saira han ils radios SRF Musikwelle, RTS, RSI e RTR registà cun tun e maletg in'emissiun communabla en las quatter linguas naziunalas. En l'emissiun sa preschentan il Choeur des Armaillis da la Gruyères, il Coro Calicantus Locarno, il consonus Vokalensemble ed il Chor da giuvenils grischun cun diversas chanzuns. Sper ils quatter chors èn sa preschentads sin la tribuna en la tenda da circus la pianista Marion Suter e la furmaziun da musica populara da l'Appenzell Altfrentsch.

La festa da chant sin RTR