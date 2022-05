Ils 20 da zercladur ha la festa da chant federala 2022 a Gossau cumenzà. Ina festa che duai esser in pau pli frestga ed in pau auter che las festas da chant usitadas.

Ils da Gossau numnan lur festa da chant in festival. In lieu nua ch’ins po tadlar ina retscha chors en baselgias, en ina tenda da circus ed ora en il liber. I duai esser ina festa nua ch’ils chors chantan communablamain e betg in encunter l’auter. Ord quai motiv datti era l’acziun «chorpuzzles» – differents chors han retschavì tocs da puzzles. Durant il festival s’inscuntran quests chors ed emprendan uschia d’enconuscher chantaduras e chantadurs da l’entira Svizra.

Musicalmain ha la festa da chant federala sper il chant tradiziunal era spazi per chant da jazz, pop u classica. Uschia porscha la festa da chant ubain il festival da chant in program vast e divertent.

En quest’emissiun pudain tadlar ina selecziun dals chors che han chantà durant l’emprima fin d’emna. Tranter auter era dal concert d’avertura nua che otg chors han per part chantà ensemen.