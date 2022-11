En il magliacudeschs discurra Esther Krättli cun giasts davart cudeschs che dattan en egl.

En il center da l'emissiun stattan dus cudeschs che tractan da maniera fitg differenta il tema glisch. Ils giasts dal Magliacudeschs èn questa giada l'autur Gion Mathias Cavelty ed il politicher Jon Pult.

Legenda: Gion Mathias Cavelty Pascal Mora

En «Lucifer» prenda Gion Mathias Cavelty il lectur e la lectura sin in viadi grotesc enavos en il stgir temp medieval. L'erox dal roman fa tut per vegnir illuminà.

«Im Berg ist ein Leuchten» è in raquint, nua che realitad e magia sa maschaidan. L'autur Andri Perl ha ambientà sia istorgia en in vitg fictiv en Engiadina. Là datti ina miniera abandunada che zuppenta in misteri.