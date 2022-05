En il center da l'emissiun stattan dus cudeschs cun protagonists che han decis dad ir lur atgna via. Ils giasts dal Magliacudeschs èn questa giada Cristina Gregori e Salome Michael.

Set onns suenter il success «Tamangur» discurrin nus dal segund roman da Leta Semadeni. «Amur, grosser Fluss» è in'istorgia d'amur che viva da cuntrasts e che permetta inscunters cun figuras or da l'emprim roman da la scriventa e poetessa engiadinaisa.

Il roman «Tell» da Joachim B. Schmidt raquinta l'istorgia da l'erox naziunal svizzer or da la perspectiva da persunas dal conturn da Guglielm Tell. Uschia nascha in maletg d'ina persunalitad che surprenda: in Tell marmugnus ed agen.