ll bab Thomas (58) è l’um che guarda dapi 25 onns, enviern per enviern, ch'i dat ina buna loipa tranter Trun e Mustér. Igl è ina lavur da finessas e detagls. Per el lavur e passiun enina.

Sia figlia Brida (25) ha dapi sia naschientscha in impediment da la vesida. Ella na vesa quasi nagut ed ha uschia adina gì pli grev, saja quai en scola u er en il temp liber. Perquai abita e lavura ella en l’Argo a Glion, in’instituziun che porscha in suttetg e lavur a persunas cun impediment. Tut quai n'impedescha dentant betg ella dad ir cun skis e far passlung. Tuttina ha la giuvna cun spieghel e chavels blonds er magari bregias d’acceptar sia situaziun.

La relaziun tranter mai e la Brida è in'autra che la relaziun tranter mai e la Maria.

Malgrà ni forsa gist pervia da l’impediment da la Brida è il sport quai che collia la famiglia. Ditg è ski alpin stà la gronda passiun dals Castelbergs, ils ultims onns è dentant il passlung daventà pli e pli fitg il sport numer 1 en famiglia.

Il temp sa mida

Da buoba n’era l’impediment da vesida betg in problem, che tutgava la Brida. La differenza tar ils auters uffants n’era anc betg uschè gronda.

Pli veglia ch'ella è dentant vegnida e pli cumplicada che la situaziun è vegnida per la giuvna. Las sfidas en il mintgadi èn uss spli grondas che anc durant il temp da scola.

Jau crai che questa situaziun ha tegnì ensemen nus sco famiglia.

Ina marella davart ina famiglia cun in mintgadi ch'è mainsvart auter che usità e mainsvart betg simpel. Dentant er davart ina famiglia che sa tegna ensemen sco rascha.

