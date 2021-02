Ils frars Buchli, Matt, Joe, Esra e Simri: Cun lur chanzun nova «Drifters in the Wind» dattan els lur comeback.

Avant 10 onns è cumparì lur album da debut «Up In The Sky», in grond success che ha survegnì platin, ed er lur proxims dus discs «Oko Town» e «Seven Mountains» han plaschì al public.

Dapi il 2015 han els però investì damain en la musica e dapli en auters engaschaments.

Il return

Uss, 5 onns suenter lur ultim disc, datti novitads dals frars Buchli, Matt, Joe, Esra e Simri. Questa stad datti in disc nov ch’els han registrà cun il producent Thomas Fessler – e gia oz cumpara lur single «Drifters in the Wind». L’atun han els planisà ina turnea.

A 77 Bombay Street mancan il palc ed il public

Lur return ha er da far cun il desideri da star puspè sin il palc, er sche quai na vegn betg ad esser pussaivel il proxim temp. Lur chanzun nova resplenda perquai er la situaziun da pandemia turbulenta e cun ils pleds: «Found a place to call home» mussan els la speranza ch’i dat er en temps da crisa.